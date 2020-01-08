***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.127,5 % 0,02829718Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00217568Bağımsız Denetim Ücreti1.922,22 % 0,04824249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri754,42 % 0,01893389Fon Yönetim Ücreti2.908,71 % 0,0730007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.508,03 % 0,03784745Vadeli Ters Repo Komisyonu655,49 % 0,01645101Borsa Para Piyasası Komisyonu304,23 % 0,00763534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0264952Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.787,09 % 0,1452402TOPLAM GİDERLER16.110,08 % 0,40431914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.984.496,0498 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809161BIST