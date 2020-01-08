***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.794,22 % 0,02333972Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00072411Bağımsız Denetim Ücreti1.719,38 % 0,01436173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.006,08 % 0,02510935Fon Yönetim Ücreti227.664,62 % 1,90164986Hisse Senedi Komisyonu2.150,9 % 0,01796616Tahvil Bono Komisyonu39,15 % 0,00032701Gecelik Ters Repo Komisyonu3.652,87 % 0,0305119Vadeli Ters Repo Komisyonu1.599,67 % 0,01336181Borsa Para Piyasası Komisyonu391,36 % 0,00326897Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.958,9 % 0,01636241Türev Araçlar Komisyonu1.517,46 % 0,01267513Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.252,52 % 0,08563783TOPLAM GİDERLER256.833,82 % 2,145296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.971.952,6001 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809163BIST