***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.968,31 % 0,02236674Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00048861Bağımsız Denetim Ücreti1.922,22 % 0,01083429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri773,91 % 0,00436202Fon Yönetim Ücreti178.085,42 % 1,00374998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu170,4 % 0,00096043Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.678,95 % 0,06019019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.257,33 % 0,04090478TOPLAM GİDERLER202.943,23 % 1,14385705DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.742.009,7997 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809164BIST