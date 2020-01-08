***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34.376,33 % 0,02191422Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005526Bağımsız Denetim Ücreti4.653,92 % 0,00296678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.730,78 % 0,02915245Fon Yönetim Ücreti2.353.251,06 % 1,50015003Hisse Senedi Komisyonu1.994,93 % 0,00127173Tahvil Bono Komisyonu5.226,34 % 0,00333169Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.682,8 % 0,00107275Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.240,39 % 0,01162788TOPLAM GİDERLER2.465.243,24 % 1,57154279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.867.713,6881 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809165BIST