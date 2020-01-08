***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri142.522,4 % 0,02205261Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001341Bağımsız Denetim Ücreti5.384,34 % 0,00083312Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.551,14 % 0,02901995Fon Yönetim Ücreti9.435.739,34 % 1,46000001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu52.850,64 % 0,00817762Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00016335Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.148,21 % 0,00311755TOPLAM GİDERLER9.845.338,46 % 1,52337763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ646.283.513,7576 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809166BIST