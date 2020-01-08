***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri116.208,79 % 0,02116706Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001579Bağımsız Denetim Ücreti5.101,14 % 0,00092916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.120,09 % 0,03499407Fon Yönetim Ücreti11.298.802,97 % 2,05804128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu42.313,79 % 0,00770732Gecelik Ters Repo Komisyonu183.871,95 % 0,03349169Vadeli Ters Repo Komisyonu62.666,58 % 0,01141452Borsa Para Piyasası Komisyonu18.544,68 % 0,00337785Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00019229Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.067,44 % 0,00984821TOPLAM GİDERLER11.974.839,82 % 2,18117925DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ549.007.597,4642 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809167BIST