***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 15:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
116.208,79 % 0,02116706
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001579
Bağımsız Denetim Ücreti
5.101,14 % 0,00092916
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
192.120,09 % 0,03499407
Fon Yönetim Ücreti
11.298.802,97 % 2,05804128
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
42.313,79 % 0,00770732
Gecelik Ters Repo Komisyonu
183.871,95 % 0,03349169
Vadeli Ters Repo Komisyonu
62.666,58 % 0,01141452
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.544,68 % 0,00337785
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00019229
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.067,44 % 0,00984821
TOPLAM GİDERLER
11.974.839,82 % 2,18117925
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
549.007.597,4642 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809167
BIST
15:55112.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 247,97
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:555,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0198
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:556,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0382
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:55301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.857
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,95
|16.185.160
|% 13,42
|
|TIRE
|5,67
|245.750.236
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,12
|75.812.678
|% 12,54
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|68.236.106
|% -14,11
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|IHGZT
|5,10
|69.692
|% -7,27
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,53
|1.870.665.588
|% -0,15
|
|ASELS
|22,38
|674.219.563
|% -0,09
|
|GARAN
|11,00
|442.874.954
|% 3,48
|
|PETKM
|3,70
|433.212.969
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|429.860.408
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,62
|374.333.004
|% 1,25
|
|THYAO
|13,53
|1.870.665.588
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,62
|319.862.440
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|255.841.331
|% 3,88
|
|EKGYO
|1,39
|169.714.946
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7700
|7,8090
|% -0,54
|
|Frank
|6,1055
|6,1423
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5823
|1,5903
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,98
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,53
|
|Yarım
|963
|988
|2,19
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,18
|