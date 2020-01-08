***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri495.531,81 % 0,02129411Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000373Bağımsız Denetim Ücreti16.732,9 % 0,00071905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri293.685,51 % 0,01262032Fon Yönetim Ücreti22.145.321,54 % 0,95163378Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.034,39 % 0,00060309Gecelik Ters Repo Komisyonu2.522.618,99 % 0,10840255Vadeli Ters Repo Komisyonu695.037,13 % 0,02986729Borsa Para Piyasası Komisyonu218.881,72 % 0,00940583Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.331,8 % 0,00005723Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.534,64 % 0,00758609TOPLAM GİDERLER26.579.797,12 % 1,14219306DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.327.084.443,3071 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809168BIST