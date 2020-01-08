***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri91.519,91 % 0,02239629Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002121Bağımsız Denetim Ücreti5.149,93 % 0,00126026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.947,61 % 0,03571556Fon Yönetim Ücreti6.905.790 % 1,68995001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.302,66 % 0,0039895Gecelik Ters Repo Komisyonu171.196,87 % 0,04189443Vadeli Ters Repo Komisyonu64.118,64 % 0,01569079Borsa Para Piyasası Komisyonu8.565,58 % 0,00209613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00025835Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.508,78 % 0,00673181TOPLAM GİDERLER7.437.242,37 % 1,82000434DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ408.638.715,6896 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809169BIST