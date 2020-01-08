***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 15:33
i?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Açıklama
Aralık '19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
771.620,88 % 0,02099625
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000236
Bağımsız Denetim Ücreti
29.410,81 % 0,00080029
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
576.388,18 % 0,01568386
Fon Yönetim Ücreti
34.925.569,76 % 0,95034503
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.696,61 % 0,00042711
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.640.132,99 % 0,09905013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.143.474,97 % 0,03111462
Borsa Para Piyasası Komisyonu
322.782,96 % 0,00878311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00002873
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.933,64 % 0,00062404
TOPLAM GİDERLER
41.449.153,19 % 1,12785552
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809171
BIST
15:56112.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 301,45
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:565,9543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0185
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:566,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:56301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,75
|16.098.989
|% 13,11
|
|HUBVC
|19,12
|75.654.454
|% 12,54
|
|TIRE
|5,66
|245.300.083
|% 12,52
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|67.792.468
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,54
|1.858.986.795
|% -0,07
|
|ASELS
|22,40
|672.607.430
|% 0,00
|
|GARAN
|11,00
|442.459.776
|% 3,48
|
|PETKM
|3,70
|433.125.635
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|427.749.443
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|373.555.117
|% 0,63
|
|THYAO
|13,54
|1.858.986.795
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,62
|319.825.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.657.062
|% -0,71
|
|ODAS
|2,13
|252.644.403
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7715
|7,8105
|% -0,52
|
|Frank
|6,1021
|6,1389
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|