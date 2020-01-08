***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









i?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri771.620,88 % 0,02099625Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000236Bağımsız Denetim Ücreti29.410,81 % 0,00080029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri576.388,18 % 0,01568386Fon Yönetim Ücreti34.925.569,76 % 0,95034503Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.696,61 % 0,00042711Gecelik Ters Repo Komisyonu3.640.132,99 % 0,09905013Vadeli Ters Repo Komisyonu1.143.474,97 % 0,03111462Borsa Para Piyasası Komisyonu322.782,96 % 0,00878311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00002873Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.933,64 % 0,00062404TOPLAM GİDERLER41.449.153,19 % 1,12785552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809171BIST