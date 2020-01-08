***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 15:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
59.807,04 % 0,02394934
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00003471
Bağımsız Denetim Ücreti
5.131,02 % 0,00205468
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.547,13 % 0,03625901
Fon Yönetim Ücreti
3.645.957,42 % 1,45999999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
20.143,02 % 0,00806614
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00042275
Türev Araçlar Komisyonu
0
15:56112.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 301,45
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:565,9543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0185
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:566,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:56301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.857
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,95
|16.185.160
|% 13,42
|
|TIRE
|5,67
|245.750.236
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,12
|75.812.678
|% 12,54
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,21
|68.236.106
|% -14,11
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|IHGZT
|5,10
|69.692
|% -7,27
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,53
|1.870.665.588
|% -0,15
|
|ASELS
|22,38
|674.219.563
|% -0,09
|
|GARAN
|11,00
|442.874.954
|% 3,48
|
|PETKM
|3,70
|433.212.969
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|429.860.408
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,62
|374.333.004
|% 1,25
|
|THYAO
|13,53
|1.870.665.588
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,62
|319.862.440
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|255.841.331
|% 3,88
|
|EKGYO
|1,39
|169.714.946
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7704
|7,8093
|% -0,53
|
|Frank
|6,1022
|6,1389
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5815
|1,5895
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|1,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.034
|6,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,48
|
|Yarım
|963
|988
|1,68
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,50
|
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