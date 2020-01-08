***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5715
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,5715
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
887836,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,46
- Kurucu (%)
% 37,73
- Portföy Saklayıcı (%)
% 3,35
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 58,92
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,86
d) Diğer Giderler (%)
% 2,28
Açıklamalar
'19 Aralık Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809081
BIST
15:59118.831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 840,30
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
15:595,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
15:596,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
15:59292,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 292,77
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.203.423
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.781.158
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,96
|3.264.082
|% 14,08
|
|YUNSA
|11,50
|80.247.072
|% 12,63
|
|BURVA
|11,00
|979.938
|% -11,93
|
|ATAGY
|4,40
|6.054.589
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|MERIT
|23,82
|10.305
|% -2,78
|
|THYAO
|14,32
|1.363.152.656
|% 0,49
|
|ODAS
|2,84
|1.008.438.223
|% 10,08
|
|HALKB
|6,57
|620.325.695
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,85
|597.844.312
|% 3,26
|
|PETKM
|3,93
|589.371.561
|% 0,51
|
|ODAS
|2,84
|1.008.438.223
|% 10,08
|
|ALBRK
|1,70
|427.745.246
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,85
|597.844.312
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|309.972.731
|% 3,40
|
|PETKM
|3,93
|589.371.561
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6633
|7,7017
|% 0,22
|
|Frank
|6,0012
|6,0374
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-1,45
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:13RYSAS
Yüzde 10.94 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 522, 372 adet işlem
-
16:12TEKTU
Yüzde 11.90 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 285, 241 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 911, 52 artarak (% 0.81 ) 113, 422
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EKIZ, EGCEY, EGCYO, EGCYH
-
16:11
ALCAR, GLBMD, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında