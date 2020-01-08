***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 14:52
e Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3866
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1812
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,179
Varsa İade Tutarı (TL)
12056,65
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
12056,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2448770,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 20,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,35
- Kurucu (%)
% 21,67
- Portföy Saklayıcı (%)
% 2,9
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 75,43
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,6
d) Diğer Giderler (%)
% 1,47
Açıklamalar
'19 Aralık Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809083
BIST
15:58112.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 333,18
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:585,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0207
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:586,6159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0415
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:58301,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 301,39
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,04
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.383.097
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,75
|16.382.765
|% 13,11
|
|TIRE
|5,67
|246.424.817
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,02
|76.026.241
|% 11,95
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|69.158.289
|% -13,97
|
|IHGZT
|4,80
|98.131
|% -12,73
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,53
|1.895.177.927
|% -0,15
|
|ASELS
|22,38
|675.642.602
|% -0,09
|
|GARAN
|11,01
|444.811.987
|% 3,57
|
|PETKM
|3,69
|439.288.721
|% -0,27
|
|HALKB
|6,12
|433.447.649
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|377.006.210
|% 0,63
|
|THYAO
|13,53
|1.895.177.927
|% -0,15
|
|ODAS
|2,13
|258.623.783
|% 3,40
|
|KRDMD
|2,62
|321.091.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.785.869
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1050
|6,1418
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5822
|1,5902
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|