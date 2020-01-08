***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.01.2020 15:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3866
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3866
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1812
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1812
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2448770,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 20,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,35
- Kurucu (%)
% 21,67
- Portföy Saklayıcı (%)
% 2,9
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 75,43
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,6
d) Diğer Giderler (%)
% 1,47
Açıklamalar
Aralık '19 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (Revizyon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809095
BIST
15:58112.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 333,18
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:585,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0207
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:586,6159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0415
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:58301,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 301,39
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,04
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.383.097
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,75
|16.382.765
|% 13,11
|
|TIRE
|5,67
|246.424.817
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,02
|76.026.241
|% 11,95
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|69.158.289
|% -13,97
|
|IHGZT
|4,80
|98.131
|% -12,73
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,53
|1.895.177.927
|% -0,15
|
|ASELS
|22,38
|675.642.602
|% -0,09
|
|GARAN
|11,01
|444.811.987
|% 3,57
|
|PETKM
|3,69
|439.288.721
|% -0,27
|
|HALKB
|6,12
|433.447.649
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|377.006.210
|% 0,63
|
|THYAO
|13,53
|1.895.177.927
|% -0,15
|
|ODAS
|2,13
|258.623.783
|% 3,40
|
|KRDMD
|2,62
|321.091.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.785.869
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1050
|6,1418
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5822
|1,5902
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|