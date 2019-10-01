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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.10.2019 16:54
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

"Ziraat Portföy Katılım Endeksinde" yer alan "IZOCAM" şirket paylarının 02/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin kap duyurusu linkte yer almakta olup Ziraat Katılım Endeksinde yer alan şirketler EK'teki şekilde düzenlenmiştir.
ÖNEMLİ NOT: ZPYKAT endeksi içerisinde kalmaya devam eden, "TATGD" Ziraat Portföy İcazet Listesi Kriterleri'ni ilk kez karşılamayan şirketlerdir. Bu şirketlerin Ziraat Portföy İcazet Listesi'nden çıkartılması için gelecek 3 aylık dönem sonu değerlendirmesinde de kriterleri karşılayıp karşılamadığı dikkate alınır. Eğer şirketler iki dönem arka arkaya kriterleri karşılamıyorsa listeden çıkartılır. İlgili şirketin ortaklık payları için kriterlerin karşılanmadığı ilk dönemde portföy yöneticilerinin insiyatifinde taşınan pozisyonlar korunabilir, fakat yeni pozisyon için alım yapılamaz.
Endeksin yeni hali 02 Ekim 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere linkden ulaşılabilir.
Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789423


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