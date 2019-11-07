***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.11.2019 09:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Ziraat Portföy BİST-30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon), Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine ilişkin SPK Onaylı Duyuru Metni EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797105
BIST
10:36102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.254,09
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.406
En Düşük
101.812
10:365,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:366,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:36274,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,56
|Açılış
|: 274,10
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,48
|6.465.441
|% 9,78
|
|BUCIM
|5,27
|7.453.098
|% 6,90
|
|IZMDC
|3,68
|4.447.559
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,56
|15.616.549
|% -8,00
|
|ERBOS
|22,34
|6.609.347
|% -6,13
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|GARAN
|9,67
|103.647.035
|% 1,90
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,17
|33.398.308
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3496
|7,3865
|% -0,27
|
|Frank
|5,7543
|5,7889
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-4,20
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|0,43
|