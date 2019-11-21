***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2019 09:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nın 19/11/2019 tarih 12233903-305.04-E.14576 sayılı izni doğrultusunda fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler tablosunda değişikliğe gidilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için SPK onaylı duyuru metnimiz EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799879
BIST
14:06106.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 115,71
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:065,6911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:066,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:06268,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.913.152
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|ULUUN
|3,54
|23.219.388
|% 10,62
|
|PAGYO
|5,63
|12.802.480
|% 10,39
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.217.093
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,83
|828.919.445
|% -0,86
|
|SISE
|4,75
|231.992.218
|% 2,15
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|ASELS
|19,41
|197.385.262
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.202.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|126.834.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|173.196.547
|% -0,42
|
|ECILC
|3,57
|215.805.746
|% 13,33
|
|THYAO
|13,83
|828.919.445
|% -0,86
|
|SISE
|4,75
|231.992.218
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3424
|7,3792
|% 0,04
|
|Frank
|5,7212
|5,7557
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5130
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-4,00
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,13
|
Seans Raporu
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14:18MARKA
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TSKB
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, SISE, TAVHL