***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 19/11/2019 tarih 12233903-305.04-E.14576 sayılı izni doğrultusunda fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler tablosunda değişikliğe gidilmiştir.Ayrıntılı bilgi için SPK onaylı duyuru metnimiz EK'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799879BIST