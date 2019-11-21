***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2019 09:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 19/11/2019 tarih 12233903-305.04-E.14576 sayılı izni doğrultusunda fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler tablosunda değişikliğe gidilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için SPK onaylı duyuru metnimiz EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799882
BIST
14:07106.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 97,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:075,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:076,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:07268,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,09
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3418
|7,3786
|% 0,03
|
|Frank
|5,7228
|5,7573
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,83
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,59
|
|Yarım
|858
|881
|-3,19
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|-0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:20XU100
Endeks 106, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 4, 377.00 milyon TL de
-
14:20METRO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 923, 584 adet işlem
-
14:19QNBFL
Yüzde 14.96 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 354 adet işlem
-
14:18MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 975, 214 adet işlem
-
14:17ECZYT
Yüzde 5.59 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 275 adet işlem