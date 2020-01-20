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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.01.2020 08:53
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon portföyüne fon toplam değerinin %10'unu aşmamak kaydıyla borsa dışından "Vaad Sözleşmeleri" dahil edilebilecek olup, Vaad Sözleşmeleri'nin karşı tarafı olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından 20.06.2019 tarihi itibariyle AA (tur) olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813479


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,67 17.459.865 % 15,02  
GEDIK 9,19 2.858.575 % 13,04  
ORMA 4,40 13.279 % 10,00  
UFUK 3,58 198.436 % 9,82  
KPHOL 2,95 3.572 % 9,67  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6409 7,6792 % -0,00  
Frank 6,0665 6,1031 % 0,11  
Riyal 1,5669 1,5748 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.561 3,33  
Altın Gr. 296 296 1,23  
Cumhuriyet 1.958 1.973 -7,00  
Tam 1.942 1.991 14,73  
Yarım 939 963 7,13  
Çeyrek 471 481 3,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 65,64 65,64 0,79  
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