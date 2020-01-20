***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2020 08:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyüne fon toplam değerinin %10'unu aşmamak kaydıyla borsa dışından "Vaad Sözleşmeleri" dahil edilebilecek olup, Vaad Sözleşmeleri'nin karşı tarafı olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından 20.06.2019 tarihi itibariyle AA (tur) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813480
BIST
10:09122.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 911,35
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.470
En Düşük
121.879
10:095,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:096,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:09296,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,22
|Açılış
|: 296,08
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|17.459.865
|% 15,02
|
|GEDIK
|9,19
|2.858.575
|% 13,04
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,95
|3.572
|% 9,67
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|56.993.415
|% 0,40
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|ISFIN
|3,97
|18.280.374
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,17
|12.073.127
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|12.029.437
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% -0,00
|
|Frank
|6,0665
|6,1031
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5669
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|4,08
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,30
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,82
|