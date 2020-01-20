***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyüne fon toplam değerinin %10'unu aşmamak kaydıyla borsa dışından "Vaad Sözleşmeleri" dahil edilebilecek olup, Vaad Sözleşmeleri'nin karşı tarafı olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından 20.06.2019 tarihi itibariyle AA (tur) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813480BIST