***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.13938 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu, Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu bünyesinde birleştirilmiştir. (Hisse Senedi Yoğun Fon)(Hisse Senedi Yoğun Fon)Birleşme işlemleri 16.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803561BIST