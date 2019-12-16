***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.12.2019 10:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E13938 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Ziraat Portföy bünyesinde birleştirilmiştir. Birleşme işlemleri 16.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803565
BIST
12:58110.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,63
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:585,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:586,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:58277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% 0,50
|
|Frank
|5,9216
|5,9573
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,24
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.866
|19,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,39
|
|Yarım
|885
|907
|6,96
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|0,06
|