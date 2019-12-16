***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E13938 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Ziraat Portföy bünyesinde birleştirilmiştir. Birleşme işlemleri 16.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803566BIST