***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E13938 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Katılım Fonu, Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmiştir. Birleşme işlemleri 16.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803567BIST