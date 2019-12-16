***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 1.3. ve 1.6. maddeleri, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi kapsamında, EK'teki şekilde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803572BIST