***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13'üncü maddesi 2/b kapsamında fon izahnamesinin 1.3., 1.6. ve 9.8. maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805545BIST