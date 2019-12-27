***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2019 14:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13'üncü maddesi 2/b kapsamında fon izahnamesinin 1.3. maddesinde değişikliğe gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805548
BIST
17:55113.681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 28,31
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:555,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0263
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:556,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6542
En Düşük
6,5741
17:55289,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,12
|Açılış
|: 289,44
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|HDFGS
|2,55
|121.286.186
|% 14,86
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|TIRE
|4,10
|135.625.496
|% 10,51
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,10
|85.696.848
|% -14,20
|
|SMART
|10,04
|198.127.509
|% -11,54
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.860.234
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,53
|1.075.242.189
|% 6,25
|
|ISFIN
|4,00
|794.797.376
|% 1,27
|
|THYAO
|13,95
|510.966.334
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|TKFEN
|19,19
|327.481.789
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.075.242.189
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|ISFIN
|4,00
|794.797.376
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,87
|126.281.129
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|294.205.572
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0828
|6,1194
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,23
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de