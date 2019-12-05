***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.12.2019 11:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801960
BIST
12:11108.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 576,83
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:115,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0159
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:116,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:11273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.502.345
|% 19,85
|
|FONET
|7,76
|47.657.730
|% 16,34
|
|OYLUM
|5,31
|11.420.308
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|SMART
|11,45
|59.572.787
|% 14,84
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.413.635
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,18
|16.890.982
|% -4,87
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,74
|331.559.461
|% -0,15
|
|ASELS
|19,26
|245.354.860
|% 1,69
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,87
|136.420.437
|% 1,96
|
|EREGL
|8,16
|115.591.833
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,48
|110.720.849
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|234.439.329
|% 0,56
|
|TSKB
|1,12
|52.374.897
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|61.762.508
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|73.272.618
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5484
|7,5862
|% 0,47
|
|Frank
|5,8023
|5,8373
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,44
|
|Yarım
|870
|893
|-0,21
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 482, 63 artarak (% 0.47 ) 103, 382
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EGCYO, OYLUM, KERVN, MZHLD, RALYH, DERAS
-
12:26
FONET, INFO, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 188 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 41 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
12:24KFEIN
Yüzde 13.33 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 416, 439 adet işlem