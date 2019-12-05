***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.12.2019 11:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801963
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.812.921
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.401.661
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.856.223
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.262
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|168.899
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.179.971
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|438.870
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.042.437.003
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.041.887.178
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|375.317.840
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,76
|352.488.338
|% 0,65
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|296.492.571
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|213.214.360
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|216.041.315
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.283.921
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5814
|% 0,41
|
|Frank
|5,7958
|5,8307
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,41
|