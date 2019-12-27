***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2019 16:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805584
BIST
17:56113.699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 45,87
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:565,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0265
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:566,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6542
En Düşük
6,5741
17:56289,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,12
|Açılış
|: 289,44
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,55
|445.343.657
|% 13,97
|
|HDFGS
|2,52
|122.523.141
|% 13,51
|
|TIRE
|4,07
|136.175.170
|% 9,70
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,02
|86.493.415
|% -14,38
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|SMART
|10,32
|200.755.740
|% -9,07
|
|FONET
|7,54
|33.417.176
|% -5,99
|
|ALBRK
|1,53
|1.078.282.253
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,99
|796.444.099
|% 1,01
|
|THYAO
|13,95
|517.382.413
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,55
|445.343.657
|% 13,97
|
|TKFEN
|19,20
|328.827.326
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,53
|1.078.282.253
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,55
|445.343.657
|% 13,97
|
|ISFIN
|3,99
|796.444.099
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,87
|126.480.016
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|297.177.799
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7823
|7,8213
|% 1,18
|
|Frank
|6,0853
|6,1220
|% 1,08
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de