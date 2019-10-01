***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2019 14:21
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789373
BIST
11:17104.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 238,54
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:175,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0205
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:176,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:17273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26