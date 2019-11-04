***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2019 17:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796388
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0261
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 278,20
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3739
|7,4109
|% 0,17
|
|Frank
|5,7854
|5,8203
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5237
|1,5313
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,23
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
-
17:57XU100
Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
-
17:57MNDRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
-
17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
-
17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem