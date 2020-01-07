***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2020 14:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık '19 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808246
BIST
16:54112.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.517,46
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:545,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:546,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:54301,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,22
|35.245.020
|% 19,73
|
|BRYAT
|66,85
|10.722.773
|% 16,56
|
|DERAS
|4,04
|83.287.743
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.635.029
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,88
|86.884.519
|% 13,29
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,63
|1.749.552.253
|% 0,74
|
|ASELS
|22,16
|418.896.221
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|300.823.433
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,16
|279.122.457
|% -0,11
|
|ISFIN
|3,88
|222.682.102
|% 3,74
|
|ALBRK
|1,59
|300.823.433
|% 4,61
|
|THYAO
|13,63
|1.749.552.253
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,42
|134.098.298
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|214.998.543
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|140.896.005
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8155
|7,8547
|% -0,31
|
|Frank
|6,1291
|6,1660
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5879
|1,5958
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|