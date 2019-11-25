***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALPAY EKMEKÇİ YÖNETMEN 212 924 7235 aekmekci@ziraatportfoy.com.tr DÜZEY-3 VE TÜREV ARAÇLAR 209140-305472Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGökçen Yaman AKGÜN Genel Müdür YardımcısıKenan TURAN Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800320BIST