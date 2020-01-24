***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2020 11:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 9362500 TRY 74,90
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3112500 TRY 24,90
DİĞER 25000 TRY 0,2
TOPLAM 12500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814273
BIST
15:29120.876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.663,84
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:295,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:296,5572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:29298,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 298,00
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% -0,09
|
|Frank
|6,0958
|6,1326
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.963
|2.013
|5,19
|
|Yarım
|949
|974
|2,51
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
Seans Raporu
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15:41XU100
Endeks 120, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 34 altında . İşlem hacmi 8, 169.00 milyon TL de
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15:39CEOEM
Yüzde -10.47 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 564 adet işlem
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15:37ULUUN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 891, 570 adet işlem
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, AKBNK
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1322, 67 kaybederek (% -1.14 ) 115, 065