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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 9362500 TRY 74,90
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3112500 TRY 24,90
DİĞER 25000 TRY 0,2
TOPLAM 12500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814273


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120.848
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 2,05 249.958.700 % 17,82  
GYHOL 23,40 986.432 % 14,93  
ESCOM 2,87 27.067.551 % 14,80  
SAMAT 2,51 2.851.352 % 14,61  
KFEIN 13,98 113.964.873 % 14,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7580 7,7969 % -0,09  
Frank 6,0958 6,1326 % -0,06  
Riyal 1,5798 1,5877 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 298 298 -0,25  
Cumhuriyet 1.972 2.002 8,00  
Tam 1.963 2.013 5,19  
Yarım 949 974 2,51  
Çeyrek 476 487 1,26  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,04  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
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