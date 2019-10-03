***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.10.2019 16:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş' ın "Aa1" olan ulusal notunu "Aa2" olarak aşağı yönlü revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789976
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