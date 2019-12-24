***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.12.2019 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 26.12.2019 olarak açıklanmış olup, yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 30.01.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804982
BIST
17:03113.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.119,01
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:035,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:036,6022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:03285,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,94
|Açılış
|: 285,15
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,27
|90.166.432
|% 16,97
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.923
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.868.279
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|92.079.367
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|849.043.685
|% 1,74
|
|HALKB
|5,98
|507.906.172
|% 4,91
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,98
|398.705.186
|% 1,53
|
|KOZAA
|10,20
|363.953.400
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,13
|257.572.422
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|258.068.526
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.339.177
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.676.649
|% 5,19
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6800
|7,7185
|% 0,04
|
|Frank
|6,0362
|6,0725
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|