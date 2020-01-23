***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.01.2020 11:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi, daha önce 30.01.2020 olarak açıklanmış olup yurtdışı hesap açılışlarının elimizde olmayan sebeplerle henüz tamamlanmamış olması nedeniyle 26.03.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814099
BIST
16:04122.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -214,87
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:045,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:046,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:04296,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 296,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.029.625
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,16
|37.191.196
|% 18,72
|
|HUBVC
|43,84
|46.305.636
|% 18,04
|
|SILVR
|3,11
|27.571.453
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.989.228
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,10
|58.163.935
|% -6,07
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|GARAN
|12,15
|425.118.570
|% -0,16
|
|HALKB
|7,12
|384.788.633
|% 0,71
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,01
|356.599.174
|% -0,99
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|313.341.444
|% 4,02
|
|ADESE
|2,17
|247.297.994
|% 12,44
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|319.404.837
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7600
|7,7990
|% 0,09
|
|Frank
|6,1009
|6,1377
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-3,70
|
|Altın Gr.
|296
|297
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,79
|
|Yarım
|944
|969
|-0,38
|
|Çeyrek
|474
|484
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-1,04
|
Seans Raporu
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16:18TSPOR
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -0.04 ) 148, 351
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16:15XU100
Endeks 122, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
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16:15YAYLA
Yüzde 12.63 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 385, 952 adet işlem