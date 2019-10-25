***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048BRÜT KAR (ZARAR)8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048Genel Yönetim Giderleri16 -3.562.596 -2.080.910 -1.280.061 -715.456Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 46.329 31.881 14.780 14.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.524.947 -20.521 -802.761 -8.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.008.857 1.445.489 613.132 530.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.337.051 749.130 380.905 712.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.345.908 2.194.619 994.037 1.243.499Finansman Gelirleri20 0 454.757 0 143.404Finansman Giderleri20 -25.562 -65.871 13.872 -39.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.320.346 2.583.505 1.007.909 1.346.922Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-752.414 -572.908 -226.396 -298.365Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.287.502 -582.822 -393.184 -306.045Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 535.088 9.914 166.788 7.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557DÖNEM KARI (ZARARI)2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.665.522 7.540.207Dönem Karı (Zararı)2.567.932 2.010.597Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.429.457 745.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 180.201 102.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.521.298 4.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 34.072 4.616Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 2.487.226 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.562 65.871Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 25.562 65.871Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 752.414 572.908Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.018 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -50.018 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-404.209 6.182.494Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.345.126 -413.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.250.025 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.101 -413.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler324 -125.193İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)324 -125.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.379 6.808.380Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.324 -37.631İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-124.667 -37.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-123.498 -23.724Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.232 15.057İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.232 15.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.487.226 -40.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.487.226 -40.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.593.180 8.939.018Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -927.658 -1.398.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.206.266 -6.077.718Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.765.118 -5.551.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri459.907 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri459.907 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-901.055 -526.277Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -893.234 -526.277Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.821 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-333.980 -1.021.577Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları268.792 220.794Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları268.792 220.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.790 0Ödenen Temettüler14 -590.000 -1.176.500Ödenen Faiz-25.562 -65.871Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.276 440.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.276 440.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ425.809 34.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ551.085 474.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 551.085 425.809Finansal Yatırımlar5 10.657.732 6.892.614Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 10.657.732 6.892.614Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 10.657.732 6.892.614Ticari Alacaklar17.256.372 19.609.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 16.945.758 19.195.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 310.614 413.900Diğer Alacaklar3 0 324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar324Peşin Ödenmiş Giderler9 71.829 69.450İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 71.829 69.450ARA TOPLAM28.537.018 26.997.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.537.018 26.997.880DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.194.065 881.123Kullanım Hakkı Varlıkları2.3 125.815 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 19.372 21.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.339.252 902.472TOPLAM VARLIKLAR29.876.270 27.900.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.549 11.470İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.549 11.470Banka Kredileri8 9.299 11.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 21.250Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları284.023 153.367İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları284.023 153.367Banka Kredileri8 284.023 153.367Ticari Borçlar35.586 162.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 2.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 35.586 160.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 91.304 214.802Diğer Borçlar45.199 54.431İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 45.199 54.431Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 393.184 33.340Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM879.845 630.320TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER879.845 630.320UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar331.611 71.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar331.611 71.640Banka Kredileri8 211.947 71.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 119.664 0Uzun Vadeli Karşılıklar42.632 27.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 42.632 27.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 3.680.614 4.214.322TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.054.857 4.312.966TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.934.702 4.943.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.941.568 22.957.066Ödenmiş Sermaye14 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.883 -2.872Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.883 -2.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.883 -2.872Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler465.894 318.198Yasal Yedekler465.894 318.198Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.895.859 2.577.100Net Dönem Karı veya Zararı2.567.932 17.064.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.941.568 22.957.066TOPLAM KAYNAKLAR29.876.270 27.900.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -621 0 -513.326 4.825.124 7.311.177 7.311.177Transferler318.198 4.506.926 -4.825.124 0 0Dönem Karı (Zararı)2.010.597 2.010.597 2.010.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.107 -1.107 -1.107Kar Payları-1.176.500 -1.176.500 -1.176.500Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -1.728 318.198 2.817.100 2.010.597 8.144.167 8.144.167Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-8.185 -8.185 -8.185Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881Transferler147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.755 14.755 14.755Dönem Karı (Zararı)2.567.932 2.567.932 2.567.932Kar Payları-590.000 -590.000 -590.000Dönem Sonu Bakiyeler14 3.000.000 11.883 465.894 18.895.859 2.567.932 24.941.568 24.941.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.755 -1.107 -1.491 -890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 18.444 -1.419 -1.863 -1.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.689 312 372 251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.689 312 372 251Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.755 -1.107 -1.491 -890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.582.687 2.009.490 780.022 1.047.667Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.582.687 2.009.490 780.022 1.047.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794873BIST