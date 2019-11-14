***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.436.097 -60.274.876Dönem Karı (Zararı)62.203.514 54.512.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.203.514 54.512.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.324.396 -106.567.220Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 231.930 200.102Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-914.707 -1.870.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler239.877 214.951Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.154.584 -2.085.921Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.787.256 -18.596.785Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.755.256 -18.624.785Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-32.000 28.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.758.869 -97.134.266Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.758.869 -97.134.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -6.742.115 -3.535.520İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 -6.742.115 -3.535.520Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 15.646.621 14.370.219Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.801.135 1.303.477Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.084.152 -547.594İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.084.152 -547.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.026.610 -4.062.110İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.026.610 -4.062.110Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.502.967 7.717.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.502.967 7.717.613Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.193.340 -1.804.432İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.193.340 -1.804.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.077.983 -50.751.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -139.475 -78.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -10.502.411 -9.445.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.965.887 86.367.245Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri67.773.000 108.247.569Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-20.370.000 -21.900.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-601.491 -6.324Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -145.966 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -455.525 -6.324Alınan Temettüler18 164.378 26.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.098.558 15.137.470Alınan Faiz24.485.603 18.137.470Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-91.584.161 -3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-696.574 41.229.839Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.881.779NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.185.205 41.229.839DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 130.148.842 96.398.317DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 131.334.047 137.628.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-118.274 -2.563 54.512.391 54.391.554 54.391.554Dönem Karı (Zararı)54.512.391 54.512.391 54.512.391Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-118.274 -2.563 -120.837 -120.837Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 60.000.000 1.174.392 -275.047 42.583 17.776.531 42.965.653 54.512.391 176.196.503 176.196.503Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler73.200.030 -73.200.030 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.734 -7.488 9.639.071 -9.639.071 62.203.514 62.103.292 62.103.292Dönem Karı (Zararı)0 0 62.203.514 62.203.514 62.203.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-92.734 -7.488 9.639.071 -9.639.071 -100.222 -100.222Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-91.584.161 -91.584.161 -91.584.161Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 60.000.000 1.174.392 -350.848 44.450 27.415.602 14.942.451 62.203.514 165.429.561 165.429.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 131.585.700 130.767.926Finansal Yatırımlar40.026.833 77.670.964Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar40.026.833 77.670.964Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 40.026.833 77.670.964Ticari Alacaklar5 18.469.298 14.517.524İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 935.943 104.165İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.533.355 14.413.359Diğer Alacaklar6 48.079 6.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 48.079 6.500Peşin Ödenmiş Giderler7 229.741 413.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 229.741 413.577ARA TOPLAM190.359.651 223.376.491TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR190.359.651 223.376.491DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 189.509 189.509Diğer Finansal Yatırımlar4 189.509 189.509Diğer Alacaklar6 12.784.291 6.638.608İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.784.291 6.638.608Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 21.807.983 15.073.356Maddi Duran Varlıklar10 319.746 290.835Mobilya ve Demirbaşlar10 310.976 266.852Diğer Maddi Duran Varlıklar10 8.770 23.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 573.360 232.710Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 573.360 232.710Ertelenmiş Vergi Varlığı20 732.921 973.424TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.407.810 23.398.442TOPLAM VARLIKLAR226.767.461 246.774.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 50.373.821 40.507.938İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.665.947 1.833.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.707.874 38.674.485Diğer Borçlar6 2.482.083 1.939.166İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.482.083 1.939.166Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.880.523 4.854.478Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.867.397 3.067.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.136.405 881.654Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 730.992 2.185.606Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 225.665 180.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 225.665 180.386ARA TOPLAM59.829.489 50.549.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.829.489 50.549.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 1.508.411 1.315.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.508.411 1.315.275TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.508.411 1.315.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.337.900 51.864.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar165.429.561 194.910.430Ödenmiş Sermaye15 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -306.398 -206.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-350.848 -258.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-350.848 -258.114Diğer Kazançlar (Kayıplar)44.450 51.938Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27.415.602 17.776.531Yasal Yedekler15 27.415.602