***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş. 45360000 TRY 75,60ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 14400000 TRY 24İDRİS DEMİREL 240000 TRY 0,40TOPLAM 60000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBilge LEVENT Yönetim Kurulu BaşkanıAli KILIÇ Yönetim Kurulu Başkan VekiliHasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiKüçük Ahmet ORTATEPE Yönetim Kurulu ÜyesiUğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürOsman TURAN Genel Müdür YardımcısıTülin ÜNLÜ Satış YöneticisiMustafa Selçuk ÖZCAN Kurumsal Finansman YöneticisiAkın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi YöneticisiHarun DERELİ Araştırma YöneticisiHayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri YöneticisiRuhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama YöneticisiEbru BARUT Fon Yönetimi YetkilisiEmine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman YetkilisiDerya TEKBAŞ İç Kontrol Ve Risk Yönetimi YetkilisiZehra Ebru ÖZDEMİR Takas Operasyonları YetkilisiMutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi YetkilisiTamer İNCEBACAK Hisse Operasyon YetkilisiEngin TURAN BT Yönetimi Asistanı