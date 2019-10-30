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***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.10.2019 14:52
GÜNCEL HABERLER

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş. 45360000 TRY 75,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 14400000 TRY 24
İDRİS DEMİREL 240000 TRY 0,40
TOPLAM 60000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Bilge LEVENT Yönetim Kurulu Başkanı
Ali KILIÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan ÖZTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Küçük Ahmet ORTATEPE Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur BOĞDAY Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Osman TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Tülin ÜNLÜ Satış Yöneticisi
Mustafa Selçuk ÖZCAN Kurumsal Finansman Yöneticisi
Akın DEMİRBAĞ Operasyon ve BT Yönetimi Yöneticisi
Harun DERELİ Araştırma Yöneticisi
Hayriye Elif KILIÇ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Yöneticisi
Ruhi AKCA Muhasebe ve Finansal Raporlama Yöneticisi
Ebru BARUT Fon Yönetimi Yetkilisi
Emine Tijen KANDEMİR Kurumsal Finansman Yetkilisi
Derya TEKBAŞ İç Kontrol Ve Risk Yönetimi Yetkilisi
Zehra Ebru ÖZDEMİR Takas Operasyonları Yetkilisi
Mutlu Kerem KARABAY Fon Yönetimi Yetkilisi
Tamer İNCEBACAK Hisse Operasyon Yetkilisi
Engin TURAN BT Yönetimi Asistanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795341


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 2,95 50.233.119 % 19,92  
SALIX 5,50 39.243 % 16,03  
DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
IHLAS 0,58 48.535.889 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3574 7,3943 % -0,05  
Frank 5,7548 5,7894 % 0,10  
Riyal 1,5254 1,5331 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.486 -2,09  
Altın Gr. 273 273 -1,02  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,68 17,70 -0,12  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,04  
B. Petrol 60,23 60,23 -1,36  
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