***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)386.190 242.045DİĞER KAPSAMLI GELİRLER47.809 -21.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar47.809 -21.000Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri61.251 -26.941Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.442 5.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)433.999 221.045Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler25.660 25.660 25.660Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi25.660 25.660 25.660Yeni Bakiye1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.000 242.045 221.045 221.045Kar Dağıtımı148.902 -158.902 -10.000 -10.000Dağıtılan Temettü-10.000 -10.000 -10.000Yedeklere Aktarılan TutarlarDiğer148.902 -148.902 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 -35.912 158.593 25.660 242.045 1.640.386 1.640.386Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.750.000 1.473 -39.807 158.593 348.325 0 2.218.584 2.218.584Yeni Bakiye1.750.000 1.473 -39.807 158.593 348.325 2.218.584 2.218.584Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.809 386.190 433.999 433.999Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)261.513 191 76.956 338.660 338.660Kar Dağıtımı322.665 -322.665 0 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar322.665 -322.665 0 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler1.750.000 261.513 1.664 8.002 558.214 25.660 386.190 2.991.243 2.991.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 2.636.672 1.366.554 948.367 574.232Kredilerden Alınan Kar Payları2.131.460 1.221.688 760.165 515.101Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler38.107 25.152 12.530 10.063Bankalardan Alınan Gelirler507 84 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler158.541 75.268 60.157 31.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.708 0 5.352 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar148.833 75.268 54.805 31.650İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri281.577 38.190 98.846 15.376Diğer Kar Payı Gelirleri26.480 6.256 16.585 2.042KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.716.928 -839.930 -593.623 -367.150Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.182.707 -698.513 -405.709 -302.563Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-504.027 -122.129 -180.142 -50.498Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-10.591 -19.282 -2.382 -14.085İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-4.604 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-14.981 -5 -5.390 -3Diğer Kar Payı Giderleri-18 -1 0 -1NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)919.744 526.624 354.744 207.082NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71.961 38.642 24.707 15.852Alınan Ücret ve Komisyonlar105.732 54.197 38.610 21.301Gayri Nakdi Kredilerden86.507 41.730 30.095 17.359Diğer19.225 12.467 8.515 3.942Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-33.771 -15.555 -13.903 -5.449Gayri Nakdi Kredilere-35 -42 0 0Diğer-33.736 -15.513 -13.903 -5.449TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 24.837 177 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 52.518 32.079 16.493 20.174Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)384 -1.495 784 -621Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)72.520 24.439 54.584 1.320Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-20.386 9.135 -38.875 19.475DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 150.206 54.814 38.676 18.420FAALİYET BRÜT KÂRI1.219.266 652.336 434.620 261.528BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -391.450 -136.669 -90.413 -73.240DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-19.637 -12.116 -6.544 -3.104PERSONEL GİDERLERİ (-)-136.524 -89.631 -44.524 -31.037DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -168.376 -110.170 -52.120 -38.896NET FAALİYET KARI (ZARARI)503.279 303.750 241.019 115.251BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 503.279 303.750 241.019 115.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -117.089 -61.705 -64.979 -24.512Cari Vergi Karşılığı-116.805 -83.458 -57.919 -38.132Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.344 -191 -895 1.582Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.060 21.944 -6.165 12.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 386.190 242.045 176.040 90.739DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 386.190 242.045 176.040 90.739Grubun Karı (Zararı)386.190 242.045 176.040 90.739Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22070000 0,19360000 0,10060000 0,07260000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.882.320 3.193.148 5.075.468 1.520.928 2.577.299 4.098.227Nakit ve Nakit Benzerleri235.535 2.855.755 3.091.290 337.570 2.456.239 2.793.809Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 228.161 1.931.955 2.160.116 333.810 1.673.503 2.007.313Bankalar(2) 7.566 923.800 931.366 4.935 782.736 787.671Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -192 0 -192 -1.175 0 -1.175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 1.646.464 308.131 1.954.595 1.183.345 121.017 1.304.362Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.672 0 7.672 4.897 4.897Diğer Finansal Varlıklar1.638.792 308.131 1.946.923 1.178.448 121.017 1.299.465Türev Finansal Varlıklar(5) 321 29.262 29.583 13 43 56Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı321 29.262 29.583 13 43 56Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)14.994.873 10.118.545 25.113.418 12.565.543 5.173.882 17.739.425Krediler(6) 14.079.631 7.571.933 21.651.564 12.274.161 4.969.829 17.243.990Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.415.594 2.047.264 3.462.858 499.781 204.053 703.834İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 499.348 499.348 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 499.348 499.348 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-500.352 0 -500.352 -208.399 0 -208.399SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 64.308 0 64.308 4.259 0 4.259Satış Amaçlı64.308 0 64.308 4.259 0 4.259Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 46.878 0 46.878 100 0 100İştirakler (Net)46.778 0 46.778 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler46.778 0 46.778 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 154.861 0 154.861 52.116 0 52.116MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 106.503 0 106.503 80.396 0 80.396Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer106.503 0 106.503 80.396 0 80.396YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 41.116 0 41.116 49.870 0 49.870DİĞER AKTİFLER(15) 198.009 3.229 201.238 161.719 2.691 164.410VARLIKLAR TOPLAMI17.488.868 13.314.922 30.803.790 14.434.931 7.753.872 22.188.803YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 9.991.900 10.141.793 20.133.693 8.248.548 6.902.550 15.151.098ALINAN KREDİLER(2) 2.790.702 3.262.997 6.053.699 1.391.745 1.970.129 3.361.874PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 24.505 0 24.505 864.414 0 864.414İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 6.145 6.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 6.145 6.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 95.017 12.471 107.488 0 415 415KARŞILIKLAR(8) 109.315 35.730 145.045 117.948 14.016 131.964Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı27.916 0 27.916 21.640 0 21.640Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar81.399 35.730 117.129 96.308 14.016 110.324CARİ VERGİ BORCU(9) 98.200 98.200 53.974 0 53.974ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 300.130 489.307 789.437 0 0 0Krediler300.130 489.307 789.437 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(13) 422.259 38.221 460.480 368.202 32.133 400.335ÖZKAYNAKLAR(14) 2.991.997 -754 2.991.243 2.218.279 305 2.218.584Ödenmiş Sermaye1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri261.513 0 261.513 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.664 0 1.664 1.473 0 1.473Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.756 -754 8.002 -40.112 305 -39.807Kar Yedekleri558.214 0 558.214 158.593 0 158.593Yasal Yedekler35.234 0 35.234 9.961 0 9.961Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler490.570 0 490.570 138.256 0 138.256Diğer Kar Yedekleri32.410 0 32.410 10.376 0 10.376Kar veya Zarar411.850 0 411.850 348.325 0 348.325Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25.660 0 25.660 25.660 0 25.660Dönem Net Kâr veya Zararı386.190 0 386.190 322.665 0 322.665YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.824.025 13.979.765 30.803.790 13.263.110 8.925.693 22.188.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 5.013.935 7.874.439 12.888.374 4.369.125 8.684.102 13.053.227GARANTİ VE KEFALETLER4.682.359 5.920.654 10.603.013 4.070.241 6.213.201 10.283.442Teminat Mektupları4.652.934 4.418.039 9.070.973 4.058.895 4.581.471 8.640.366Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler143.245 1.235.732 1.378.977 263.507 1.436.775 1.700.282Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.321.133 0 4.321.133 3.622.754 0 3.622.754Diğer Teminat Mektupları188.556 3.182.307 3.370.863 172.634 3.144.696 3.317.330Banka Kredileri0 11.448 11.448 0 3.591 3.591İthalat Kabul Kredileri0 11.448 11.448 0 3.591 3.591Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.320 692.362 717.682 5.584 611.224 616.808Belgeli Akreditifler25.320 692.362 717.682 5.584 611.224 616.808Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 798.805 798.805 0 1.010.273 1.010.273Diğer Kefaletlerimizden4.105 0 4.105 5.762 6.642 12.404TAAHHÜTLER(1) 324.901 111.140 436.041 298.884 59.931 358.815Cayılamaz Taahhütler324.901 111.140 436.041 298.884 59.931 358.815Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri34.133 111.140 145.273 28.133 59.931 88.064İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri146.550 0 146.550 102.994 0 102.994İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri10.748 0 10.748 6.925 0 6.925Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler133.470 0 133.470 160.832 0 160.832Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.675 934.074 940.749 0 1.204.570 1.204.570Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 908.571 908.571 0 1.206.400 1.206.400Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER25.357.550 3.836.579 29.194.129 19.380.896 2.390.013 21.770.909EMANET KIYMETLER2.416.045 1.089.908 3.505.953 1.322.027 752.222 2.074.249Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.925.244 0 1.925.244 919.760 0 919.760Tahsile Alınan Çekler411.969 78.568 490.537 361.417 61.070 422.487Tahsile Alınan Ticari Senetler66.734 15.118 81.852 39.613 2.604 42.217Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.098 319.543 331.641 1.237 297.828 299.065Emanet Kıymet Alanlar0 676.679 676.679 0 390.720 390.720REHİNLİ KIYMETLER22.941.505 2.746.671 25.688.176 18.058.869 1.637.791 19.696.660Menkul Kıymetler1.139.627 427.711 1.567.338 919.767 442.154 1.361.921Teminat Senetleri1.136.417 188.797 1.325.214 1.204.313 156.295 1.360.608Emtia1.698.323 449.035 2.147.358 1.286.488 367.493 1.653.981Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.542.590 879.933 16.422.523 12.115.418 105.561 12.220.979Diğer Rehinli Kıymetler3.424.548 801.195 4.225.743 2.532.883 566.288 3.099.171Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI30.371.485 11.711.018 42.082.503 23.750.021 11.074.115 34.824.136Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-66.366 -180.082Alınan Kar Payları2.367.287 1.244.720Ödenen Kar Payları-1.600.249 -778.135Alınan Temettüler24.837 177Alınan Ücret ve Komisyonlar71.961 54.197Elde Edilen Diğer Kazançlar10.614 9.178Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar55.169 15.751Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-145.401 -97.498Ödenen Vergiler-91.346 -45.325Diğer-759.238 -583.147Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.579.457 416.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-29.173 -3.607Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-257.642 -256.524Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.358.356 -5.992.370Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış701.418 -14.270Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.343 36.148Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.951.299 6.334.642Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.186.936 -265.494Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-616.368 577.485Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.513.091 235.928YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.938.863 -498.479İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın