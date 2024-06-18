Piyasalar sıcak yazı hareketli geçirecek!

Morgan Stanley kur tahmini

Morgan Stanley, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceğini tahmin ederken 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceğini belirtti ve 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını açıkladı. Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.

Döviz mevduatları düşüşte

17-21 Haziran haftası gündemi

Bu hafta Türkiye’de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerel piyasalar sakin geçerken, dünya genelinde önemli ekonomik veriler açıklanacak. Hafta Çin’de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri ile başlayacak.

- Salı günü Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı, Almanya’nın ZEW ekonomik hissiyatı ve ABD’den çekirdek perakende satışlar, kırmızı kitap, sanayi üretimi verileri ile dikkat çekecek.

- Çarşamba günü İngiltere’de TÜFE-ÜFE, Euro Bölgesi’nde cari denge verileri izlenecek.

- Perşembe günü Çin’in kredi faiz oranı kararı, Almanya’dan ÜFE, Türkiye’den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak.

- Haftanın son günü olan cuma ise Japonya’dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye’den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi’nden PMI verileri ile ABD’den S&P bileşik ve hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak.

- Özellikle Almanya’nın ekonomik göstergeleri ve Çin’in sanayi üretimi verileri küresel piyasalarda belirleyici rol oynayacak.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 814,20 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 167 milyar 388 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Haziran ile sona eren haftada 165 milyar 540,70 milyon dolara geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 haftadır azalıyor.