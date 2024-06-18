Piyasalar sıcak yazı hareketli geçirecek!
18.06.2024 09:19
Son güncelleme : 18.06.2024 09:19
Piyasalar için oldukça sıcak bir dönem yaşanıyor. Gerek küresel gerekse yerel bazda meydana gelen gelişmeler piyasalardaki hareketliliği destekler nitelikte. Bu yaz piyasalarda volatilite artabilir.
Borsada vergi tartışmaları sonrası hisse senetlerinde toparlanma gözlenmeye başladı. Öte yandan enflasyonun zirve yapması sonrasında düşüş beklentileri, dolar kurunda beklenen 40 TL altı yılsonu hedefi, rezervlerdeki artış, tahvilde yabancı ilgisindeki yükseliş, olumlu dinamikleri besliyor. Şu anki beklenti, gri listeden çıkış yönünde.
Enflasyonda zirvenin görülmesi, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgisini artırabilir. 31 Mayıs haftasında 94 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştiren yabancıların alımı, 7 Haziran haftasında 540 milyon dolar oldu.
Para politikasında izlenen kararlı seyir, döviz mevduatları üzerinde etkide bulunarak azalmaya neden olduğu gibi, yabancı yatırımcıların da kârlı hisse ve tahvil piyasasındaki seyrine olumlu katkı sağlayacaktır.
Borsada ana kurallardan biri, büyük para kayıplarına uğrayabilecek pozisyonlara girmemektir. Yatırımcıların portföylerini aşırı riskli varlıklara yöneltmemesi uğranılabilecek kayıpları da baştan sınırlayacaktır. Piyasaların hareketli olduğu bu dönemde, dikkatli ve bilinçli yatırım kararları almak, büyük kayıplardan kaçınmak için kritik öneme sahip. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarına karşı tedbirli olmaları ve portföylerini dengeli tutmaları önemli.
Kazandıran sektörler
Bu hafta en yüksek performansı gösteren sektör BIST Ticaret oldu. 26.612,45 kapanış ile haftalık yüzde 9.39 oranında artış kaydetti. Sektör hisseleri içerisinde endekste ağırlığı yüksek olan BİM Mağazaların bilanço açıklaması sonrası kurumların hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyona gitmeleri alımları güçlendirdi. Bank of America, BİM Mağazalar için hedef fiyatını 400 TL’den 610 TL’ye yükseltti. Öte yandan maden, banka, hizmet sektörü hisseleri talep gören hisseler arasında yer aldı.
Rezervde olumlu seyir
Son dönemde rezerv birikimi sürüyor. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 7 Haziran haftasında 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerde son olarak 2023 Aralık ayında 145,5 milyar dolarla rekor kırılmıştı.
Borsa endeksinin seyri
BIST 100 Endeksi haftayı 10.471 seviyesinden tamamladı. Borsada vergi gündemi ile 14 gün boyunca gerileyen endeks son dört gündür yükselişte. Endeks Bollinger orta bandının üzerine çıktı. 10.476’nın üzerinde ilk hedef seviye 10.995 yani 11.000 olacaktır.
Morgan Stanley kur tahmini
Morgan Stanley, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceğini tahmin ederken 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceğini belirtti ve 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını açıkladı. Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.
Döviz mevduatları düşüşte
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 814,20 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 167 milyar 388 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Haziran ile sona eren haftada 165 milyar 540,70 milyon dolara geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 haftadır azalıyor.
17-21 Haziran haftası gündemi
Bu hafta Türkiye’de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerel piyasalar sakin geçerken, dünya genelinde önemli ekonomik veriler açıklanacak. Hafta Çin’de konut fiyatları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri ile başlayacak.
- Salı günü Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı, Almanya’nın ZEW ekonomik hissiyatı ve ABD’den çekirdek perakende satışlar, kırmızı kitap, sanayi üretimi verileri ile dikkat çekecek.
- Çarşamba günü İngiltere’de TÜFE-ÜFE, Euro Bölgesi’nde cari denge verileri izlenecek.
- Perşembe günü Çin’in kredi faiz oranı kararı, Almanya’dan ÜFE, Türkiye’den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak.
- Haftanın son günü olan cuma ise Japonya’dan ulusal TÜFE ve PMI verileri, İngiltere’den perakende satışlar ve PMI verileri, Türkiye’den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı ÜFE, Euro Bölgesi’nden PMI verileri ile ABD’den S&P bileşik ve hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak.
- Özellikle Almanya’nın ekonomik göstergeleri ve Çin’in sanayi üretimi verileri küresel piyasalarda belirleyici rol oynayacak.