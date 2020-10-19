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İşlem hacmi 60 milyar dolara düştü

19.10.2020 09:13

Son güncelleme : 19.10.2020 10:54
Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, kripto para piyasalarındaki işlemler de büyük ölçüde düştü ve 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar dolara kadar indi.



DHA

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.48 artışla 11,435 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 211 milyar dolarda kaldı.

Toplam piyasa hacmi de, 358.85 milyar dolar ile geçen hafta başında yükseldiği 360 milyar dolara yakın düzeyde tutunuyor.

Toplam 7,438 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,426 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.48 artışla 11,435.27 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.25 artışla 374.17 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.26 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.25 artışla 247.65 dolar,

6.Binance Coin yüzde 2.18 düşüşle 30.01 dolar, 

7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 10.71 dolar,

8.Polkadot yüzde 0.18 düşüşle 4.04 dolar,

9.Cardano yüzde 0.54 artışla 0.10 dolar,

10.Litecoin yüzde 0.34 düşüşle 47.07 dolardan işlem görüyordu. 

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "uygulamada dijital varlık regülasyonu" şöyle anlatıldı:

"Kripto para birimleriyle ilgili yeni düzenlemelere nasıl bakılması gerektiği konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir yaklaşım yoktur. Bu sebeple ülkeler arasındaki regülasyonlar oldukça farklıdır."


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