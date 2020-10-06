1,8 milyar dolarlık altın rezervini bloke eden karar bozuldu

BIST En Aktif Hisseler14:59
|SRVGY
|29,04
|9.010.269
|% 10,00
|INVEO
|31,90
|31.078.065
|% 10,00
|FORMT
|4,84
|37.520.169
|% 10,00
|YAPRK
|85,80
|1.717.201
|% 10,00
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7655
|7,7704
|% 0,07
|Euro
|9,1630
|9,1678
|% 0,21
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% -0,14
|Frank
|8,4679
|8,5189
|% 0,20
|Riyal
|2,0646
|2,0749
|% 0,04
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,38
|Altın Gr.
|479
|479
|0,95
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|Tam
|3.150
|3.228
|6,87
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,32
|Çeyrek
|764
|781
|1,66
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,08
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|0,79
Seans Raporu 14:59
- 15:14DGATE Yüzde 6.22 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 293, 011 adet işlem
- 15:13TSGYO Yüzde 9.88 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 118, 051 adet işlem
- 15:12YAPRK Yüzde 10.00 oranında artışla 85.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 014 adet işlem
- 15:11GEDIK Yüzde 4.61 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 437 adet işlem
- 15:10XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.58 ) 1, 068