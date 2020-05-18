Geçtiğimiz haftayı 385 liradan tamamlayan gram altın bugün güne 386 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.
18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
18.05.2020 09:12
Son güncelleme : 18.05.2020 09:12
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.
Gram altın
perşembe günü yakaladığı yükselişin ardından haftanın son işlem gününde günü 385 liradan tamamlamıştı.
Gram altın bugün güne 386 liradan başlamasının ardından, şu dakikalarda ise 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.763 dolarda dengelendi.
Öte yandan bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Euro
Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
18:0599.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.678
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
100.813
En Düşük
99.678
18:056,8909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8578
18:057,4533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,4123
18:05390,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,93
|Açılış
|: 390,89
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,32
|2.344.422
|% 10,00
|
|MIPAZ
|3,63
|68.473.145
|% 10,00
|
|GSDDE
|2,97
|9.479.734
|% 10,00
|
|ISBIR
|740,60
|440.148
|% 10,00
|
|CMBTN
|78,65
|14.104.594
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.010.660
|% -10,00
|
|AYES
|2,97
|258.954
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,44
|2.800.866
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|695.293
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|5.107.444
|% -9,99
|
|ASELS
|28,86
|732.881.910
|% -1,23
|
|BIMAS
|56,50
|603.669.887
|% 4,24
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,87
|
|GARAN
|7,70
|500.923.551
|% 0,13
|
|KOZAA
|12,66
|420.028.937
|% 2,68
|
|KARSN
|1,72
|288.342.411
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|402.797.383
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|218.727.514
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,50
|253.568.870
|% 0,00
|
|ECILC
|5,77
|573.995.572
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3115
|8,3532
|% -0,23
|
|Frank
|7,0609
|7,1034
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8276
|1,8368
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|21,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.555
|36,30
|
|Tam
|2.585
|2.622
|37,20
|
|Yarım
|1.261
|1.282
|18,10
|
|Çeyrek
|631
|641
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,25
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|33,50
|33,50
|1,00
|
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