GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

18.05.2020 09:12

Son güncelleme : 18.05.2020 09:12
Geçtiğimiz haftayı 385 liradan tamamlayan gram altın bugün güne 386 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.



Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Gram altın perşembe günü yakaladığı yükselişin ardından haftanın son işlem gününde günü 385 liradan tamamlamıştı.

Gram altın bugün güne 386 liradan başlamasının ardından, şu dakikalarda ise 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.763 dolarda dengelendi.

Öte yandan bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para  Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez  Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.768
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 12,32 2.344.422 % 10,00  
MIPAZ 3,63 68.473.145 % 10,00  
GSDDE 2,97 9.479.734 % 10,00  
ISBIR 740,60 440.148 % 10,00  
CMBTN 78,65 14.104.594 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3115 8,3532 % -0,23  
Frank 7,0609 7,1034 % -0,19  
Riyal 1,8276 1,8368 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 21,93  
Altın Gr. 391 391 3,73  
Cumhuriyet 2.511 2.555 36,30  
Tam 2.585 2.622 37,20  
Yarım 1.261 1.282 18,10  
Çeyrek 631 641 9,10  
Gümüş.Ons 17,20 17,25 0,60  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 33,50 33,50 1,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru