AA Finans Büyüme Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla`nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor.
2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
27.08.2020 14:45
Son güncelleme : 27.08.2020 14:47
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde eksi 7 ile yüzde eksi 15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 3,8, en yüksek yüzde 0,5 oldu.
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.
14:311.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
14:317,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
14:318,6823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
14:31459,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,71
|Açılış
|: 459,03
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler14:31
|RAYSG
|7,59
|15.917.092
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|42.865.302
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.922.538
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.126.085
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|2.178.063
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,51
|133.818.495
|% -7,24
|
|PRKME
|4,36
|168.261.401
|% -5,22
|
|DGGYO
|12,07
|26.746.368
|% -4,74
|
|EGCYH
|0,65
|95.192
|% -4,41
|
|GUSGR
|6,71
|689.964.787
|% 1,98
|
|GARAN
|7,01
|549.592.105
|% 1,59
|
|SISE
|6,24
|422.068.016
|% -0,16
|
|TUPRS
|82,95
|406.201.951
|% 0,85
|
|FENER
|24,72
|395.439.024
|% 7,29
|
|SKBNK
|1,47
|224.964.920
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,87
|243.185.337
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,71
|689.964.787
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,10
|210.030.218
|% 1,45
|
|PETKM
|4,01
|393.053.534
|% -0,50
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3400
|7,3444
|% -0,24
|
|Euro
|8,6728
|8,6823
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6639
|9,7124
|% -0,37
|
|Frank
|8,0357
|8,0841
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% -0,18
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-12,31
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.086
|-6,00
|
|Tam
|3.029
|3.104
|-9,40
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,55
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|-0,35
|