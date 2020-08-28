Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "%2,25-%2,50 enflasyonu tolere edebilirim." dedi.
`%2,25-%2,50 enflasyonu tolere edebilirim`
28.08.2020 07:26
Son güncelleme : 28.08.2020 07:28
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, yıl için %3 enflasyona izin vermenin ve faizleri artırmamanın kendisi için rahatlatıcı olmayacağını ancak Fed'in yeni stratejisine uygun olarak %2,25 veya % 2,50 enflasyonu beklediğini söyledi.
CNBC'ye konuşan Kaplan Fed'in yeni stratejisine atıfta bulunarak "Bu bir formül değil, bir taahhüt değil. Eğer enflasyon büyük oranda sessiz olacağını düşünürsem, ılımlı aşım için biraz daha risk alabilirim ve tolere edebilirim" dedi.
18:051.109
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|: 1.109
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|: -0,06%
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|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4040
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7,3783
En Düşük
7,3321
18:058,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
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8,7471
En Düşük
8,6699
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En Yüksek
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|: 455,45
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|Önceki Kapanış
|: 462,75
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465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3552
|% -0,03
|
|Euro
|8,7138
|8,7337
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6658
|9,7143
|% -0,35
|
|Frank
|8,0459
|8,0944
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|9,87
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,27
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
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17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem