`%2,25-%2,50 enflasyonu tolere edebilirim`















Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, yıl için %3 enflasyona izin vermenin ve faizleri artırmamanın kendisi için rahatlatıcı olmayacağını ancak Fed'in yeni stratejisine uygun olarak %2,25 veya % 2,50 enflasyonu beklediğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Kaplan Fed'in yeni stratejisine atıfta bulunarak "Bu bir formül değil, bir taahhüt değil. Eğer enflasyon büyük oranda sessiz olacağını düşünürsem, ılımlı aşım için biraz daha risk alabilirim ve tolere edebilirim" dedi.