Toyota ve Panasonic ortaklığı hibrid araçlar için lityum-iyon batarya üretim hattı kuracak.
2 dev lityum-iyon batarya üretim hattı kuracak
06.10.2020 10:20
Son güncelleme : 06.10.2020 10:23
Toyota Motor ve Panasonic Corp'ın batarya üretimi için kurdukları ortaklık, Batı Japonya'daki Takushima bölgesinde lityum-iyon batarya üretim hattı kurma kararı aldı.
Kurulacak üretim hatta 2022'den itibaren hibrid araçlar için batarya tedarik edecek.
Kurulacak üretim hattı, yılda 500 bin araç için yeterli olacak batarya üretim kapasitesine sahip olacak.
10:071.165
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 477,75
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477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:05
|YAPRK
|85,80
|1.156.412
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|13.456.046
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|162.329
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,23
|56.917.783
|% 0,70
|
|SISE
|7,03
|48.592.850
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,52
|30.339.055
|% 0,57
|
|ODAS
|3,05
|29.807.419
|% 0,99
|
|TKNSA
|8,50
|22.967.874
|% 5,46
|
|ODAS
|3,05
|29.807.419
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,52
|30.339.055
|% 0,57
|
|GARAN
|7,23
|56.917.783
|% 0,70
|
|SISE
|7,03
|48.592.850
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,28
|15.022.377
|% 1,79
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7473
|7,7513
|% -0,17
|
|Euro
|9,1335
|9,1402
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0458
|10,0962
|% -0,04
|
|Frank
|8,4460
|8,4968
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0622
|2,0725
|% -0,08
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,78
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,19
|
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