2 dev lityum-iyon batarya üretim hattı kuracak















Toyota Motor ve Panasonic Corp'ın batarya üretimi için kurdukları ortaklık, Batı Japonya'daki Takushima bölgesinde lityum-iyon batarya üretim hattı kurma kararı aldı.

Kurulacak üretim hatta 2022'den itibaren hibrid araçlar için batarya tedarik edecek.

Kurulacak üretim hattı, yılda 500 bin araç için yeterli olacak batarya üretim kapasitesine sahip olacak.