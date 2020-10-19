`2020 yılını en az hasarla atlatacak 3 ülkeden biriyiz`













DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 'Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı. Pekcan, otomotiv sektöründe ana ve yan sanayi ihracatında ciddi artışlar beklediklerini söyledi. Pekcan, "İhracatta ilk 9 aylık dönemde yüzde 27 düşüşle 10 milyar dolar gerçekleştirmişiz.

Yan sanayide ilk 9 aylık dönemde yüzde 17 düşüşle 7,2 milyar dolar gerçekleştirmişiz. Eylül ayı bize daha pozitif mesajlar veriyor. Otomotiv ana sanayi ihracatında Almanya’nın payı yüzde 8, yan sanayide yüzde 22 ile oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda." dedi.

"İHRACATÇIMIZIN YANINDAYIZ"

Pekcan, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirlerinde daha etkin rol alma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, bu konuda ciddi destekler verdiklerini kaydetti. Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Küresel ticaret zincirleri desteğimizde özellikle otomotiv, savunma, havacılık ve makina sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer almalarını küresel boyutta destekliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makina, ekipman, donanım, yazılım, kalite ve sertifika belgelerini almaya destek veriyoruz.

Bugüne kadar küresel tedarik zincirleri desteğimiz kapsamında destekten yararlanan 84 firmamızın içinde 40 firmamızın otomotiv sektöründen olması da bu desteklerin önemini gösteriyor. İhracatta devlet desteklerinden tüm firmalarımızı yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"EN AZ HASARLA ATLATACAK 3 ÜLKEDEN BİRİSİ TÜRKİYE"

Bakan Pekcan, küresel ekonominin yakın tarihinin zor dönemlerinden birisini yaşadığına dikkat çekti. Pandeminin etkilemediği herhangi bir ülke ve sektörün olmadığını, tüm dünyanın bu süreçte küçüldüğüne değinen Pekcan, "Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11.3 küçülme yaşarken, Avrupa Birliği ekonomisinde bu oran eksi 13.9 gerçekleşti.

İngiltere’de eksi 21.7, İtalya'da eksi 17.7, Fransa'da eksi 18.9 ve İspanya'da eksi 22.1 olarak gerçekleşti. Tüm bu koşullara ve ekonomik küçülmeye rağmen Türkiye olarak bu süreci daha az hasarla atlatacak ve hızlı bir toparlanma yaşayacak ülkelerden birisi olacağımızı öngörüyoruz. OECD'nin 16 Ekim itibarıyla yayımladığı raporda; OECD ülkeleri arasında 2020 yılında Çin ve Kore’den sonra en az hasarla kapatacak ülkenin Türkiye olduğu belirtilmiştir" ifadesini kullandı.