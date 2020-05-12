GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

3 ülkenin sanayicilerinden AB’ye çağrı

12.05.2020 13:54

Son güncelleme : 12.05.2020 13:54
Almanya, Fransa ve İtalya sanayicileri yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği`ne (AB) benzeri görülmemiş "acil" ve "kapsamlı" mali yardım çağrısı yaptı.



AA

Alman Sanayi Birliği (BDI) tarafından yapılan açıklamada, BDI Başkanı  Dieter Kempf, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo  Boccia ve Fransız İşverenler Örgütü (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux’un  ortak açıklama yaparak AB’de güçlü bir dayanışma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının sosyal, ekonomik ve politik etkileri konusunda derin endişeler taşıdıklarını belirten iş insanları, “Mevcut  durum eşi görülmemiş düzeyde kamu desteğini gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kovid-19’dan en fazla etkilenen ülkeler için yüksek  derecede dayanışma ile güçlü bir mali tepkiye ihtiyaç olduğunun altı çizilerek,  AB’ye zor durumda olan şirketler için mali kaynak sunması talebinde bulunuldu.

Birlik içinde özel ve kamu yatırımlarını artırabilmek için Avrupa  Yatırım Bankası (EIB) ve InvestEU  gibi programlarla  kredi imkanlarının  genişletilmesi istenilen açıklamada, AB’den kapsayıcı ve yenilikçi yatırımların  artırılması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İş insanlarının ortak açıklamasında, altyapının modernleştirilmesi, dijitalleşme ve gençlerin desteklenmesi için Avrupa hükümetlerinden  sorumluluklarını yerine getirmesi istenilerek, bu desteklerin Avrupa'daki ekonominin yeniden canlandırılması ve sanayinin sürdürebilir kılınması için  kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:3998.845
Değişim :  1,08% |  1.052,31
Açılış :  97.926  
Önceki Kapanış :  97.792  
En Yüksek
98.874 En Düşük
97.740
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 20,24 1.553.177 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.160.148 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
TKURU 17,60 219.314 % 10,00  
IZTAR 7,60 637.936 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6515 8,6949 % -0,52  
Frank 7,2081 7,2515 % -0,41  
Riyal 1,8648 1,8741 % -0,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 5,84  
Altın Gr. 385 386 -0,42  
Cumhuriyet 2.482 2.524 -13,30  
Tam 2.555 2.590 -13,70  
Yarım 1.247 1.266 -6,70  
Çeyrek 623 633 -3,30  
Gümüş.Ons 15,47 15,51 0,00  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,01  
B. Petrol 30,34 30,34 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru